الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية موريتانيا للعام 2023م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، وعدد من المسؤولين الحكوميين في موريتانيا.ويستهدف المشروع توزيع 2,686 سلة غذائية تزن 134 طنًا و300 كيلو غرام، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 16,116 فردا في مدينة نواكشوط.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.// انتهى //17:51ت م0152