تيرانا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 أطنان و20 كيلو غراماً من السلال الغذائية في محافظة كوكس بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 360 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //18:00ت م0154