الرباط 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.52 %، عند 10.474 نقاط.وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 % ليستقر عند 839,23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.7 % بمجموع 793,42 نقطة.بدوره، سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 0,51 % إلى 863,96 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 25 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:29ت م0169