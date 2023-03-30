اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الخميس 1444/9/8 هـ الموافق 2023/03/30 م واس
الرباط 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.52 %، عند 10.474 نقاط.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 % ليستقر عند 839,23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.7 % بمجموع 793,42 نقطة.
بدوره، سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 0,51 % إلى 863,96 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 25 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.
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19:29ت م
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