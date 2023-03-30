الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسانطلقت أمس المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الحادية والأربعين في جمهورية غينيا كناكري، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية الغينية، بحضور الوزير ورئيس الديوان في رئاسة الدولة الدكتور جيبا كويات، ووزير الشؤون الدينية كرمو جاور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور فهاد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال وحيد مجربي، وعدد من سفراء الدول العربية والاسلامية.وقدم وزير الشؤون الدينية خلال الحفل شكره وامتنانه للمملكة ممثلةً بقيادتها الرشيدة، على ماتقدمه من دعم في شتى المجالات.من جانبه أكد السفير الرشيدي أن هذه المسابقة تُجسّد اهتمام وعناية حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بكتاب الله عزّ وجلّ تعلماً وحفظاً وتفسيراً وترجمة وطباعة سواءً في المملكة أو في مختلف دول العالم، مما يعكس الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.من جهته أشار رئيس المجلس الانتقالي والبرلمان الدكتور دانسا كوروما أن تنظيم مثل هذه المسابقات القرآنية من الأمور المهمة ولها تأثيرها الإيجابي في توجيه النشء، مقدماً شكره وتقديره للمملكة على دعمها المتواصل لكل ما ينفع الإنسانية.يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة تقام كل عام في شهر رمضان المبارك، في حين يقام الحفل الختامي يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من الشهر الفضيل، حيث يبلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية (250) متسابقاً ومتسابقة، ويتنافسون في ثمانية فروع، يتأهل من كل فرع خمسة فائزين.وقد بدأت لجان التحكيم اليوم الخميس بالاستماع إلى قراءة المتسابقين في أفرع المسابقة الثمانية.// انتهى //19:36ت م0171