بريدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستمكن فريق طبي متخصص في المدينة الطبية بجامعة القصيم، من زراعة قوقعة لمريض يعاني من فقدان السمع لمدة 10 سنوات ، حيث تبين بعد الكشف وإجراء الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية لزراعة قوقعة بالأذن اليمنى بشكل عاجل .وتم إجراء العملية الجراحية التي تعد الأولى من نوعها بالمدينة الجامعية بنجاح تحت إشراف استشاري أنف وأذن وحنجرة الدكتور وليد الحازمي، واستشاري التخدير والمدير الطبي الدكتور محمد أبا الخيل، حيث نجح الفريق بزراعة القوقعة وإعادة حاسة السمع للمريض ، وتم إخضاعه لبرنامج تأهيلي بعد العملية، وتقييمه ومتابعة حالته من قبل الفريق الطبي لضمان تحقيق أفضل النتائج.يذكر أن المدينة الطبية بجامعة القصيم أجرت أكثر من 900 عملية جراحية بمختلف التخصصات منذ افتتاح قسم العمليات في الربع الأخير من عام 2021، وهذا يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في الارتقاء بخدماتها الصحية المتميزة للمرضى.// انتهى //19:36ت م0172