جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.واستذكرت المنظمة مناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس من كل عام، مما يجسد محطة لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، مشددة بهذه المناسبة إجلال وإكبار تضحيات الشعب الفلسطيني عبر عقود، وصموده المتواصل في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والتمييز العنصري، والتطهير العرقي والتهجير القسري، وتهويد مدينة القدس.ودعت المنظمة في هذا الصدد، الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وضع حد لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.// انتهى //19:42ت م0175