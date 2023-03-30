الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستواصل الهيئة العامة للأزياء، جهودها وفق إستراتيجية وخطة قيد التنفيذ، بتهيئة البيئة المثالية لتحقيق أحلام مصممين ومصممات الأزياء السعوديين بالوصول للأسواق والمحافل العالمية المتخصصة في هذا الشأن، عبر توفيرها الإمكانيات والأدوات الضامنة لنجاح المواهب من أبناء الوطن في هذا القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً.وكانت الهيئة قد بدأت برنامجاً يعنى بتدريب وتأهيل وتمكين 100 ‪ شاب وشابة من الموهوبين السعوديين في هذا المجال، أطلقت عليه مسمى "Saudi 100 Brands" ، حيث قدمت الهيئة في العام الأول من البرنامج أكثر من 5000 ساعة بين ورش عمل وبرامج تدريبية وجلسات إرشاد فردية وتطوير مهني، نفذها نخبة من المدربين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكين المتدربين وتزويدهم بأفضل الأدوات، التي تضمن لهم النجاح، على أن تواصل دعمها لمشروعاتهم بتقديمها في الأسواق المحلية والدولية .‬وركز البرنامج علي تغطية ستة فئات في مجال الأزياء وتصميمها، تشمل تصميم الملابس الجاهزة، وتصميمات الديمي كوتور، وتصاميم المجوهرات، والعطور والأحذية. وتضمنت إستراتيجية الهيئة ذات العلاقة بهذا البرنامج، جملة من المراحل، المتضمنة لتنظيم أسواق ومتاجر محلية، تتيح فيها للمستفيدين تقديم تصاميمهم، وتسويقها، وبيعها.وحول ذلك شدّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأزياء بوراك شاكماك، على أن الهيئة ماضية بجدية في عملها وجهودها في هذا الجانب، لفتح آفاق أمام الشباب السعودي المهتم في هذا المجال المشاركة وتمثيل الوطن في المحافل والمهرجانات العالمية ذات العلاقة بقطاع الأزياء وتصميمها، لاسيما المشهورة منها التي تحتضنها مدن على غرار (نيويورك الأمريكية، وباريس الفرنسية، وميلان الإيطالية).ونوّه بثراء وتنوّع الثقافة السعودية في مختلف الشؤون، لا سيما الأزياء، وهو ما سيسهم في تألق الموهوبين من أبناء الوطن، ويمكنهم من التألق بتصاميمهم متى ما أتيحت لهم الفرصة، لذا تبنت الهيئة مشروع إيجاد بيئة مثالية تمكن هؤلاء الموهوبون من تحقيق حلمهم ليكون واقعاً، عبر أسواق ومتاجر محلية تعنى بهذا القطاع على وجه الخصوص، تقدّم فيها أعمالهم الوطنية، وسط أجواء تنافسية تزيد من فرص تبادل الأفكار والخبرات، وتقيس ردود فعل الجماهير التي ترتاد هذه الأسواق، إلى جانب تشجيع تلك المواهب وتحفيزها.وعن هذه الأسواق المحلية المتخصصة بالأزياء، كشف شاكماك عن انتهاء الهيئة مؤخراً واكتمال تجهيزاتها لإطلاق فعالية تعنى بهذا الشأن، وتحديداً في الخامس من إبريل القادم، تستمر حتى الثامن من ذات الشهر، مبيناِ أن هذه الفعالية ستقام تحت مسمى " رمضان بوب أب" ، سيقدم فيها أكثر من 160 مصمماً ومصممة سعوديين ماركات تجارية خاصة بهم "ماركة سعودية" ويضعون في متناول رواد هذه الفعالية وزوارها على مدى أربعة أيام في "واجهة الرياض"، باقة متنوعة من الأزياء التي صمّموها بأنفسهم، وتحاكي في معظمها الطابع السعودي الغني بالتنوّع الذي يرتكز على ثروة المملكة الثقافية، موجهاً الدعوة في ختام حديثه للجميع، لزيارة هذه الفعالية في إطار جهودها لدعم الشباب السعودي من الجنسين، متطلعاَ إلى دعم المجتمع بمختلف شرائحه لهذه الجهود عبر زيارتهم للمعارض التي سيقدم فيها المصممون السعوديون أنفسهم بوصفهم الجيل الوطني الفخور والقادر على تمثيل وطنه في هذا المجال، والوقوف عن كثب على جديدهم في تصاميم الأزياء.// انتهى //19:46ت م0178