العلا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسيحرص العديد من أهالي وزوار محافظة العلا مع شهر رمضان المبارك، على الإفطار والسحور، وسط واحات أشجار النخيل في تجربة رائعة مستمتعين من خلالها بنسمات الهواء الطلق والطبيعة الجذّابة.وتتميّز الواحات بمسار مخصص للمشي محاط بالمناظر الطبيعية الخلابة، مع وجود عدد من الجلسات المهيئة والأكشاك المخصصة للمنتجات والمشروبات المحلية.وعلى مدى آلاف السنين تزيّن وادي القرى الذي يعرف بالعلا في الوقت الحالي بوفرة أشجار النخيل بفضل مياه الينابيع الطبيعية، التي بنيتْ حولها الحضارات منذ آلاف السنين، حيث وفّرتْ الواحات استراحةً للتجار والحجاج والمسافرين الآخرين، كما أنها تشكّل مصدرًا للثروة الزراعية للسكان المحليين.ورصدت عدسة "واس"، لقطات متنوعة لتلك الواحات،التي يتوسطها الزوار من كل مكان ليشكلوا لوحة فنية بأطعمتهم المتنوعة.// انتهى //19:47ت م0179