القدس المحتلة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم، بجروح وحالات اختناق، بعد اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرات نظمت بمناسبة يوم الأرض شرق قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة العديد من الشبان الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، بينها إصابة في الوجه، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية على آلاف الفلسطينيين الذين شاركوا في مسيرة يوم الأرض التي نظمت قرب السياج الفاصل شرق القطاع.// انتهى //19:50ت م0183