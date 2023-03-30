الدرعية 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسثمن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين عدد من ذوي الخبرة في مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية.وجاء الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين كل من: معالي نائب وزير الثقافة، صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت أحمد بن سلمان ، صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود ، معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الدكتور خالد بن عمر عزام، الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم، الأستاذ فهد بن عبدالله موسى، المهندس عصام بن عثمان الجبير، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل، أعضاءً بمجلس أمناء المعهد.ورفع سمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، نظير الدعم غير المسبوق للقطاعات الثقافية عامة وقطاع الفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية.وأشار سموه إلى أن المعهد الملكي للفنون التقليدية انبثق بفكرة من سمو ولي العهد، انطلاقاً من رؤية سموه بأهمية دور المعهد الملكي للفنون التقليدية كمساهم رئيسي في إثراء الفنون التقليدية السعودية وريادتها محلياً وعالمياً، لتمكين القدرات الوطنية في مجال الفنون التقليدية السعودية من خلال بيئة إبداعية تُقدم برامج تعليمية وثقافية ومجتمعية تعمل على حفظ الفنون التقليدية السعودية وتطويرها.ويهدف المعهد إلى التأكيد على الهوية الوطنية عبر إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، وتشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية وتوفير برامج تعليمية تناسب تطلعاتهم، وتقدير الحرفيين المتميزين وذوي الريادة لإسهاماتهم في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لمواصلة أعمالهم والتعريف بها، والمساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية، ورفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.// انتهى //20:50ت م0187