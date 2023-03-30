القطيف 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسشهدت فعاليات "حرفيون 2" التي ينظمها مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف وبلدية المحافظة في حديقة الناصرة، حضور 6 آلاف زائر من داخل المحافظة وخارجها في يومها الرابع ، حيث اكتظت أرجائها منذ ساعتها الأولى بمئات العائلات، الذين توافدوا على الأركان التي شارك فيها 120 أسرة حرفية ومنتجة.وتنوعت الأركان المشاركة بين الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والتطريز وصناعة البخور والعطور والبهارات، والإكسسوارات، وفن الطباعة، والرسم والفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والخوصيات، والمأكولات الشعبية، والعديد من المهن والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب فعاليات المسرح التي جذبت الأطفال والأسرة في أجواء مرحة وممتعة.// انتهى //20:55ت م0190