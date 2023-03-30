مكةالمكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المصلیات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبیرات السن بالمسجد الحرام، حيث تعمل الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على تھیئة وتقدیم كافة التسھیلات داخل المصلیات المخصصة لزائرات المسجد الحرام من جمیع الفئات لأداء عباداتھن بكل راحة وطمأنینة.ويتم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات، منها جزء مخصص لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للكفیفات من ذوات الإعاقة البصریة، وكذلك توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة وتوزیعھا لمن تحتاجھا، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ كما یتم تنظیم دخول وخروج القاصدات وذویھن لضمان عدم التدافع، إلى جانب تقدیم العدید من الحلقات القرآنیة والدروس الدینیة وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعیل المبادرات القیمة والأنشطة، وتوزیع باركودات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.وتقدم في المصليات الوسائل المساعدة المعينة لكبیرات السن من قاصدات بیت الله الحرام، من خلال توفیر القلم القارئ، حوامل المصاحف، المصاحف الكبیرة.// انتهى //20:55ت م0191