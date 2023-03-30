تبوك 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأعلن نادي تبوك لذوي الإعاقة عن البدء في تسجيل عدداً من لاعبيه في رياضة الريشة الطائرة لذوي الإعاقة الحركية، ليكون بذلك أول نادي بالمملكة لذوي الإعاقة يقوم بإدارج هذه الرياضة ضمن أنشطته الإثرائية.جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه النادي أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي تبوك لذوي الإعاقة أحمد الحارثي، وعددٌ من ممثلي الاتحاد السعودي لرياضة الريشة الطائرة لذوي الإعاقة الحركية، وجمع من أبناء وبنات المنطقة.عقب ذلك أقام الاتحاد السعودي ورشة عمل تعريفية بلعبة الريشة الطائرة لذوي الإعاقة، والتي أطلقها الاتحاد مؤخراً لتعزيز شعبية اللعبة في أندية ذوي الإعاقة في المملكة، وإتاحة فرصة ممارستها لجميع الفئات من اللاعبين ذوي الإعاقة.وأكد اتحاد الريشة حرصه على تنفيذ مختلف البرامج التطويرية للعبة سعياً وراء جذب أكبر عدد من الناس لممارستها، مبيناً أنه سيقوم بالإعلان قريباً عن موعد إطلاق منافسات الريشة الطائرة لذوي الإعاقة والمشاركات التي يستعد لها، ومنها بطولتي دبي والبحرين لرياضة الريشة الطائرة.// انتهى //21:20ت م0193