الخرطوم 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في.وبحث الجانبان خلال الاتصال, سير العملية السياسية في السودان والجهود الجارية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية وصولاً لحكومة مدنية، إضافة إلى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للعملية السياسية ولكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان.// انتهى //21:27ت م0194