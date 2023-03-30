بريدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدشّنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية - اليوم - بالشراكه مع جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفايزية ، برنامج "رمضانيات" بمنطقة القصيم ، الذي يندرج تحته عدد من المبادرات النوعية في شهر رمضان المبارك ، تنفذها المؤسسة بالتعاون مع 30 متطوعاً ، لتمكين المجتمع وتشجيع الشباب على العمل التطوعي.ونظم فريق عمل المؤسسة التطوعي بالقصيم أربعة مبادرات أولها إفطار صائم ، وثانيها رمضانكم معنا ، والثالثة خدمة مصلي ، والرابعة بطولة رمضانية رياضية.وتكونت السفرة الرمضانية بواقع (300) وجبة إفطار صائم لعددٍ من الجاليات ، وتجهيزها وترتيبها بمشاركة الجهات الخيرية و 11 متطوعاً ، وذلك في جامع الإمام البخاري بمدينة بريدة ، لتعزيز مبدأ التراحم والتلاحم بين المسلمين من المقيمين بالمملكة في هذا الشهر الفضيل.وجاءت مبادرة رمضانكم معنا للتعريف بالعادات الإسلامية الخاصة برمضان بمختلف اللغات التي تقدم للجاليات المتعددة بعد وجبة الإفطار ، بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ، بهدف دمج الجاليات بالمجتمع السعودي وتعريفهم على أبرز الثقافات والعادات الاجتماعية في رمضان.ومبادرة خدمة مصلي التي تهتم بتهيئة المساجد للمصلين في هذا الشهر الفضيل ، وذلك من خلال تنظيفها وترتيبها وتجهيزها وتبخيرها وتزويدها بمياه الشرب للمصلين بالتعاون مع المتطوعين ، لتوفير بيئة مناسبة للمصلين.كما نظمت المؤسسة بطولة رمضانية لألعاب رياضيه مختلفه بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بالقصيم ونادي القصيم لذوي الإعاقة بمشاركه 40 لاعباً من أصحاب الهمم، لتفعيل دور الرياضة لديهم واستثمار أوقات فراغهم بما يخدمهم في مجال الرياضة والصحة النفسية.ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (23) عاماً، و يضاف إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.// انتهى //21:55ت م0201