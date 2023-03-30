إسلام آباد 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسحث وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري المجتمع الدولي على تعزيز التعاون وتظافر الجهود للتغلب على التحديات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتغيرات المناخ، والظروف الاقتصادية الصعبة.جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد، مؤكدًا أن الشعب الباكستاني يواجه تحديات اقتصادية صعبة إلى جانب أزمة الأمن الغذائي نتيجة للفيضانات المدمرة الناجمة عن تغير المناخ، في وقت لا يزال يعاني فيه العالم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن شكره للمجتمع الدولي وخاصة الدول الصديقة على دعم بلاده خلال جائحة كورونا وكارثة الفيضانات المدمرة.// انتهى //21:56ت م0202