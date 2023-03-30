الخرطوم 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.وقال باتيلي في تصريح صحفي أن زيارته للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وفي أعقاب تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الساري حالياً والذي تم توقيعه مؤخراً في ليبيا، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة والسلطات السودانية على دعم جهود الحل السلمي في ليبيا.ودعا باتيلي الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لاتكون ملاذاً للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.// انتهى //22:29ت م0207