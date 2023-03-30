الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر يناير 2023م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتُبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.وأفادت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,633 مصنعاً.وأوضحت، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير 2023 بلغ 2,230 رخصة منها: 1,331 رخصة محجر مواد بناء، و647 رخصة كشف، و178رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة خلال يناير 2023م بلغ 124 ترخيصاً، باستثمارات بلغت 2.4 مليار ريال، بينما بدأ 164 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار ريال.// انتهى //22:34ت م0209