مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستشارك الإدارة العامة للمجاهدين لمكافحة الظواهر السلبية في منطقة مكة المكرمة، ضمن لجنة مكافحة الظواهر السلبية.ودعت الإدارة العامة للمجاهدين إلى عدم افتراش الطرقات والممرات والبيع الجائل، وعدم التعامل مع المتسولين، وغيرها من الظواهر التي تؤثر في انسيابية حركة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، والاتصال بالرقم الموحد (911) للإبلاغ عنها.// انتهى //22:34ت م0210