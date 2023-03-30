الظهران 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسشارك معالي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان - اليوم - في جلسة نقاش بعنوان "حوار: حُلم أُعيد تصوره"، خلال أعمال قمة الأولوية العالمية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.وناقش الرميان خلال الجلسة، عددًا من المواضيع، من بينها أهمية مواصلة الاستثمار في النفط الخام والغاز كجزء من عملية التحوّل العالمي للطاقة.// انتهى //22:52ت م0211