مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسما أن يهُم قاصدي مكة المكرمة من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن بالتنقل بين شوارع وطرقات العاصمة المقدسة، حتى يكونوا شاهدين على ما تحضى به خير البقاع، من تقدم مُطرد في عملية النهضة التنموية، وما تحتويه من تصاميم هندسية بديعة لجسور المشاة، والتي من شأنها تجعل من تجربتهم رحلة آمنة مطمئنة، تتشكل معها أجواء روحانية مُفعمة بالوقار والسكينة والإيمان، مما على ضوءها أضحت جسور المشاة تعزز من معايير السلامة، ووسيلة ذات طابع مثالي في العبور من خلالها، دون أن يكون ذلك مصدراً مقلقاً على حياة العابرين من كافة رواد مكة المكرمة من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، فضلاً عن مدى أهميتها للساكنين من المواطنين والمقيمين، وهو الأمر الذي يعزز من تأصيل جودة الحياة.وظلت جسور المشاة بمكة المكرمة تقدم نفسها كشواهد حيه للخطوات الراسخة لجهود الدولة في سبيل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من حيث أنسنتها وجعلها مدينة عصرية تلبي متطلبات الإنسان وتكفل سلامة عابري الطرق، وترجمة حقيقة في تطوير جودة الحياة وتحقيق كل ما من شأنه في سبيل سعادة الساكنين والقاصدين، والتحول نحو النقل المستدام والحيوية والحضارة والأقل تلوث للبيئة.وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني, لوكالة الأنباء السعودية، أن الأمانة تولي جسور المشاة عناية كبرى، نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق، خاصةً في المواقع المزدحمة والتي تشهد كثافة سكانية عالية، أو في أماكن المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وغيرها، وذلك لحماية المشاة من مخاطر الطرق.وتعد جسور المشاة من أهم المتطلبات المهمة للحفاظ على سلامة عابري الطريق، فهي تقي الراجلين من مخاطر الطرق أثناء عبورهم وخصوصاً الطرق السريعة، حيث أنشئت الأمانة عدداً من جسور المشاة بمكة المكرمة، حيث يبلغ عددها الإجمالي حوالي (20) جسر بأشكال وتصاميم وأحجام مختلفة، والتي منها جسور معلقة ومزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها، وجميعها صُممت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.وتتوزع جسور المشاة في عدد من الشوارع الرئيسية بمكة المكرمة وفي مواقع متعددة، حيث تم اختيار مواقعها بدقة متناهية وبعد دراسات ميدانية أثبتت أهميتها في تلك المواقع، كما تقوم الأمانة ضمن خطتها للمحافظة على هذه المرافق المهمة بتنفيذ مشاريع الصيانة بصورة مستمرة لضمان بقاء هذه الجسور في حالة جيدة بصفة دائمة، والتأكد من مدى جاهزيتها لخدمة جمهور المشاه وحمايتهم من مخاطر الطرق، حتى تؤدي دورها في خدمة العابرين.// انتهى //23:03ت م0214