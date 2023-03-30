واشنطن 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2.6% وهو ما يقل عن التقديرات السابقة التي كانت 2.7%، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار هذه التقديرات دون تغيير.وأوضحت الوزارة أن انخفاض البيانات النهائية لإجمالي الناتج المحلي عن التقديرات السابقة يقود بشكل أساسي إلى تراجع معدل نمو الصادرات والإنفاق الاستهلاكي.وانخفض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 1.4% وفق التقديرات السابقة.في الوقت نفسه ارتفعت البيانات النهائية لنمو الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة غير السكنية والأصول الثابتة السكنية.الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي نمواً بمعدل 3.2%.// انتهى //23:24ت م0221