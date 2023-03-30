الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأطل محمد حافظ الرحمن اليوم على رواد أكبر مساجد العاصمة البريطانية "مسجد شرق لندن"، عبر نافذة برنامج "عطر الكلام"، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه.ويتفرد مسجد شرق لندن الذي ارتبط بصوت حافظ الرحمن من بين بقية مساجد العاصمة في إعلانه صوت الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية، وهو أحد أكبر المساجد في أوروبا، وأكثرها استقطاباً للمصلين في رمضان.وكان حافظ الرحمن الذي يجمع بين الأذان وتعليم القرآن قد تنافس في حلقة اليوم من عطر الكلام مع المؤذن المصري محمد طارق الذي اكتشف موهبته من خلال الترحال بين فرنسا وجنوب أفريقيا، وموريشوس، وإندونيسيا ونيجيريا؛ وأصبح مؤذناً شهيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه خسر التنافس أمام البريطاني الذي حصد النصيب الأعلى من أصوات لجنة التحكيم.وفي فئة التلاوة من حلقة اليوم تمكن الإثيوبي محمد نور إبراهيم من المرور إلى المرحلة التالية على حساب منافسه الليبي حمزة المصراتي.ويهدف برنامج عطر الكلام إلى إظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين؛ باستخدام أفضل الأداءات المعتمدة على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج الذي يبث يومياً على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية.// انتهى //23:26ت م0222