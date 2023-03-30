الخبر 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واساطلقت جامعة الأمير محمد بن فهد، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الجامعات، خصصت لها جوائز بقيمة 250 ألف دولار.وأوضح رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، عيسى بن حسن الأنصاري، أن الجائزة التي تقام سنوياً تتناول، ثلاث مواضيع رئيسية، تخدم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ولها قيمة علمية وبحثية وديمومة وقابلة للتطور في الموضوعات، وتشمل بدائل الطاقة والطاقة المتجددة، و موضوع الأمن الغذائي والمائي، فيما يركز الثالث على العلوم الطبية والصحة العامة، مشيراً إلى أن أمانة الجائزة أعلنت عن فتح باب التقدم للجوائز، في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة https://award-aaru-pmu.com/ .وبين أن الجائزة تهدف في مرحلتها الأولى، إلى تعزيز دور الجامعات في الإنتاج العلمي، والتشارك في البحوث، والفكر والإبداع، وإثراء الحياة العلمية في الجامعات بالبحوث والدراسات المتخصصة، وإيجاد جو من التنافس العلمي والبحثي ما بين الجامعات .// انتهى //23:26ت م0223