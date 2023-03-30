أبوعريش 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستنظم صحة جازان بالتعاون مع غرفة جازان غداً، المعرض الصحي الثاني، المصاحب لبطولة غرفة جازان الرمضانية تحت شعار "الصحة للجميع"، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وجمعيات وفرق صحية، وأكثر من 100 متطوع ومتطوعة ، وذلك بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي بمحافظة أبوعريش.ويضم المعرض 15 ركناً عن " الإقلاع عن التدخين في رمضان ، والتغذية الرمضانية ، والتأهيل الطبي والطب الرياضي ، والرعاية الصيدلانية ، وعربة التبرع بالدم ، وعيادت الباطنية وطب الأسنان والعيون المتنقل" ، إضافة إلى شرح آلية التعامل مع الإصابات الرياضية، وكيفية التعامل مع حالات الاختناق، وشرح عملية الإنعاش القلبي والرئوي، وركن أعرف أرقامك لقياس العلامات الحيوية.// انتهى //23:38ت م0224