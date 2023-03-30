حائل 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بحائل لعام 2022م.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي حائل والقصيم عبدالرحمن العيدان، حيث استمع سموه خلال الاستقبال لشرح مفصل عن ما تضمنه التقرير من منجزات خلال العام المنصرم.وأعرب العيدان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على المتابعة والمساندة المتواصلة للخطوط في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوسع فيها مستقبلاً .// انتهى //23:40ت م0226