الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسحرصت الجمعيات الخيرية على المشاركة في الخيمة الرمضانية بموسم رمضان، الذي تنظمه وزارة الثقافة على طريق الملك فهد بالرياض، تعريفاً بخدماتها ومشاريعها المجتمعية وتحقيقاً للتكافل المجتمعي.وشاركت جمعية السلياك، في التوعية والتثقيف بأعراض مرض السلياك عبر تقديم شرح وافي بالحالة المرضية المزمنة وكيفية التعايش مع المريض، ومعرفة الأعراض وطرق الوقاية منه، بهدف تعزيز الصحة العامة .وأسهمت جمعية البر الخيرية بالعطيف في رفع الوعي المجتمعي تجاه رعاية الأسر المحتاجة والمشاريع التنموية الموجهه لذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وغيرها من البرامج التدريبية بهدف التطوير والتأهيل.وأتاحت الجمعيات المشاركة أمام الزوار فرص المشاركة والبذل في مشاريعها ومبادراتها في مجال التنمية الاجتماعية.// انتهى //00:21ت م0003