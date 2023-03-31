مكة المكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكثيف جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحة أنها رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الإنسيابية الكاملة بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.وبينت الرئاسة حرصها على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذُ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، كما تم رفع الطاقة الإستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام، مفيدةً أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها بعدة لغات بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية للعالم عبر منصة منار الحرمين.// انتهى//00:29ت م0006