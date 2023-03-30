الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساختتمت أكاديمية طويق فعالية يوم طويق للتوظيف في مقرها بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 30 جهة في مختلف القطاعات، وبهدف الإسهام في دعم وتوظيف خريجي معسكرات وبرامج الأكاديمية من مختلف المجالات والتخصصات التقنية.وسعت الأكاديمية من خلال تفعيل يوم طويق للتوظيف إلى إتاحة أكثر من 200 فرصة وظيفية عبر الجهات الشريكة وذلك لسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، ومن أبرز الأرقام التي حققتها الأكاديمية في هذه الفعالية؛ إقامة أكثر من 1000 مقابلة وظيفية لخريجي معسكرات وبرامج الأكاديمية.الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق تُعد الأولى في البرامج التعليمية لمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، حيث تقدم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والمعسكرات التقنية في عدداً من المجالات المتخصصة، وتستفيد منها مختلف الفئات العمرية وبالشراكة مع كبرى الجهات المتقدمة.// انتهى //00:43ت م0008