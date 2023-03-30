القدس المحتلة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين أمس الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لملعب كرة قدم في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت إستاد الشهيد فيصل الحسيني، خلال مباراة كرة قدم بين فريقين، وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، من بينهم أطفال .في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية .// انتهى //00:44ت م0009