القاهرة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسفاز فريق الإسماعيلي على مضيفه فريق سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز التاسع.وفي الجولة ذاتها، تغلب فريق إنبي على ضيفه فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ليرتفع رصيد إنبي إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع ضيفه فريق المقاولون العرب بدون أهداف، ليرتفع رصيد المقاولون إلى 33 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //01:38ت م0015