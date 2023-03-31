الدمام 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسحققت فرق الهدى والأهلي والزلفي فوزها في لقاءاتها التي أقيمت أمس مع انطلاق مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م .وتغلب الأهلي على نظيره القارة بنتيجة (31-22)، وحقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (24-27)، وحقق الهدى انتصاره العاشر بتغلبه على الترجي بفارق هدف وحيد بنتيجة (29-28).ومن المقرر أن تستكمل مواجهات الجولة مساء اليوم، بإقامة مواجهتين عند تمام الساعة 9:00 مساءً، حيث يحل الخليج ضيفاً على الوحدة على صالته بمكة المكرمة، ويتقابل المحيط مع مضر على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وعلى نفس الصالة تختتم مواجهات الجولة عند الساعة 11:00 مساءً بلقاء النور مع الصفا.// انتهى //05:53ت م0027