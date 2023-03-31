ينبع 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسدشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس، المعرض الفني "فنيات منهجية" الذي نظمتهُ المتوسطة الثالثة بينبع البحر، ضمن مبادرة تحسين البيئة المدرسية بجمال بصري إبداعي .وأكدت رئيسة قسم التربية الفنية بتعليم ينبع سلمى رشيدان، أن إقامة المعارض الفنية ضرورة تربوية وثقافية من شأنها أن تشبع ميول الطالبات وتنمي قدراتهن وتشحذ استعداداتهن وتحقق لهن مسلكًا إيجابيًا واتزانًا عاطفيًا، موضحةً أن المعرض المقام كان ضمن مبادرة تحسين البيئة المدرسية، حيث تم إستغلال أروقة المدرسة بمعروضات فنية منهجية مختلفة المواضيع والخامات، تضمنت أكثر من ٢٥٠ لوحة وقطعة فنية، تنوعت بين الرسم وأشغال المعادن وفن السكب وفن المنمنمات وفن الطباعة والديكوباج وفن الزخرفة؛ محققين بها تبادل الخبرات التعليمية للوصول إلى مستويات جيدة في الإنتاج والإخراج الفني .وأشارت، إلى أن المعرض يهدف أيضًا إلى إبراز المواهب الفنية لدى الطالبات وتشجيعها، ورفع ثقة الطالبة بنفسها وتأكيد شخصيتها من خلال العمل الفني المعروض، وإطلاع الزائرين على الإتجاهات الفنية المختلفة ومجالات الإبداع والإبتكار المتمثلة في الأعمال المعروضة، وتشجيع المتميزات فنياً على الإستمرار والتفوق والإبداع .// انتهى //09:15ت م0032