القاهرة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا براك سوخون، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأنبأت عن توقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارات التعاون الدولي والتموين والزراعة، اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 40 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.وتناقلت صحف الجمعة إعلان الجيش السوداني، التزامه بالعملية السياسية فى البلاد، والتطلع لاستكمال عمليات الدمج داخله.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى إعلان السلطات الفلبينية مصرع ٣١ شخصًا على الأقل وإنقاذ 230 آخرين إثر حريق اندلع في عبارة بجنوب البلاد.// انتهى //09:18ت م0033