ينبع 09رمضان 1444هـ الموافق 31مارس 2023م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع منسوبي التعليم للمشاركة في جائزة الحوار الوطني في دورتها الثالثة للعام 2023م، عبر ‏الرابط الإلكتروني المخصص للجائزة (‏https://award.kacnd.org) والاطلاع على الشروط والضوابط عبر موقع الجائزة الإلكتروني. ‏وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع ضحى سبيه، أن الجائزة هي إحدى مبادرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الوطني والأفراد؛ ليكونوا شركاء بشكل متميز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وإبراز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، للإسهام في تحقيق تطلعات ‏رؤية السعودية 2030.// انتهى //09:26ت م0034