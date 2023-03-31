سيئول 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسسجل الإنتاج الصناعي والإنفاق الخاص والاستثمار في كوريا الجنوبية مكاسب شهرية في شهر فبراير الماضي.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حجم الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3ر0 في المئة الشهر الماضي، على أساس شهري، بعد زيادة بنسبة 5ر0 في المئة في يناير السابق عليه، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 3ر5 في المئة بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، بينما صعد الاستثمار في المرافق بنسبة 2ر0 في المئة على أساس شهري.// انتهى //10:11ت م0036