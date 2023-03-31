لندن 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.وأفادت وكالة رويترز ، أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1981.59 دولارًا للأوقية عند الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، مسجلةً 1982.00 دولارًا.واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولارًا للأوقية، كما استقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولارًا، بينما نزل البلاديوم 0.5 في المئة، ليصل سعره إلى 1457.39 دولارًا.// انتهى //10:18ت م0037