طوكيو 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بعدما عزز انحسار المخاوف من أزمة مصرفية وتراجع الين من معنويات المستثمرين.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر (نيكي) ارتفع بنسبة 0.93 في المئة، ليغلق عند مستوى 28041.48 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 1.02 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2003.50 نقاط.وزاد (نيكي) بنسبة 2.4 في المئة على مدى الأسبوع، بينما صعد (توبكس) بنسبة 2.46 في المئة.// انتهى //10:28ت م0038