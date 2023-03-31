القدس المحتلة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد الشعب الفلسطيني خلال مشاركته في يوم الأرض، عبر مسيرات نظمت في قطاع غزة والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، التمسك بالأرض في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.ولفتت النظر إلى تجديد منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة يوم الأرض، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.وأخبرت صحف الجمعة عن إعلان وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف خلال زيارة هي الأولى له لدولة فلسطين أن بلاده ستفتتح قريباً مكتب تمثيل في دولة فلسطين.وتطرقت إلى استمرار قوات الاحتلال في سياسة هدم المنازل والاعتقالات في الضفة الغربية، التي تصاعدت منذ بداية العام الجاري، والتي كان آخرها هدم منزل في مدينة أريحا، واستمرار المستوطنين في عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، يقابلها تشديد الاحتلال من إجراءاتهالعسكرية ضد الفلسطينيين؛ لمنعهم من الصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان.وركزت على ملف الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل سياسية الإهمال الطبي التي يتعرض لها 4800 أسير يقبعون حالياً داخل سجون الاحتلال، منهم نحو 600 أسير بحاجة ماسة للعلاج، والدعوات الفلسطينية للإفراج عن الأسرى المرضى لإنقاذ حياتهم.وأشارت صحف فلسطين في الشأن الاقتصادي إلى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2% في فلسطين خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.// انتهى //10:36ت م0039