عام / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
الجمعة 1444/9/9 هـ الموافق 2023/03/31 م واس
جيزان 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساء.
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10:50ت م
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