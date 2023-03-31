الخرطوم 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.وأخبرت عن تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني، أمس، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، جرى فيه تناول سير العملية السياسية والجهود الجارية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية بالبلاد؛ وصولاً لحكومة مدنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية.ونشرت صحف الجمعة إدانة السودان واستنكاره للتصريحات المسيئة التي صدرت من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق والتطاول على كيان المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.ولفتت الانتباه إلى تسليم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول أجهزة طبية لمستشفى جعفر بن عوف في مدينة الخرطوم، وشملت الأجهزة المقدمة معدات لوحدة القلب، وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة المرضى.وأشارت صحف الخرطوم إلى مصرع 10 أشخاص إثر انهيار منجم ذهب في منطقة حلفا شمالي السودان، بينما يجري البحث عن أعداد كبيرة من المفقودين.ونقلت صحف السودان عن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، أن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل العمل على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي.// انتهى //11:17ت م0041