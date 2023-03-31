باريس 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واستراجع التضخم في فرنسا خلال شهر مارس الجاري للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بنسبة 6ر6 في المئة في مارس، في انخفاض من 3ر7 % في فبراير السابق عليه.وانخفض معدل التضخم في أسعار قطاع الخدمات بنسبة طفيفة ليصل إلى 9ر2 في المئة مقابل 3 في المئة في يناير، بينما تسارعت وتيرة تضخم أسعار السلع المصنعة من 7ر4 في المئة إلى 8ر4 في المئة.وتراجع معدل إنفاق المستهلكين في فبراير بنسبة 8ر0 في المئة مقارنة بالشهر السابق عليه، في ظل تراجع معدلات شراء المواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الفرنسية اليوم.وكانت وكالة الإحصاء الفرنسية (إينسي) قد توقعت الشهر الماضي أن تتسارع وتيرة التضخم في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، ورجحت أن يصل التضخم في يوليو إلى 4ر6 في المئة مقابل توقعات سابقة بأن تصل النسبة إلى 7ر5 في المئة.// انتهى //11:23ت م0042