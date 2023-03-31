إسلام آباد 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله الذي أكد بأن حكومته ستكمل ولايتها النظامية في شهر أغسطس المقبل، وسيتم بعد ذلك التوجه نحو الانتخابات العامة.واهتمت باستقبال الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أمس في القصر الرئاسي بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.ونشرت صحف إسلام آباد تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي حث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون وتضافر الجهود للتغلب على التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد، وتغيرات المناخ.وأشارت إلى اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الأرصاد الجوية.وفي الشأن الأمني أخبرت صحف باكستان عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة ستة بجروح جراء هجومين شنهما مسلحو حركة طالبان باكستان المحظورة في منطقة لاكي مروت بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.// انتهى //11:23ت م0043