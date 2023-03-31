لندن 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 51.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 12.08 مليار دولار، بعدما قفزت الواردات 10.1 في المئة.ونقلت وكالة رويترز عن بيانات صادرة من معهد الإحصاء التركي اليوم أن الواردات وصلت إلى 30.71 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 6.4 في المئة، لتصل إلى 18.64 مليار دولار، مشيرة إلى أن العجز التجاري لشهري يناير وفبراير ارتفع بنسبة 44.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 26.33 مليار دولار.// انتهى //11:25ت م0044