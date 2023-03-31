تونس 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى المكالمة الهاتفية التي جمعت أمس بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرة إلى أن الطرفان بحثا علاقات التعاون بين تونس وروسيا.وتناولت إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي شروعه في جولة أفريقية تشمل دول الجوار الجنوبي لليبيا سعياً من البعثة الأممية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.وكتبت عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت صحف تونس إلى مقتل 9 جنود أمريكيين، في حادث تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأمريكي في ولاية كنتاكي .// انتهى //13:34ت م0048