سكاكا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف،‬ بعد أداء صلاة الجمعة اليوم، تعازيه ومواساته لمدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة الأستاذ مشرف بن سعود الطالب في وفاة والده -رحمه الله-.كما عبر سموه عن تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وعبر الطالب عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تعازيه ومواساته.// انتهى //13:57ت م0052