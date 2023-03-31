جيزان 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسشارك 6937 متطوعاً ومتطوعة في تنفيذ المبادرات التي أطلقتها أمانة منطقة جازان العام الحالي 2023 من خلال 267 فرصة تطوعية، حيث شملت تلك الفرص إسهام المتطوعين في الخدمات البلدية والنظافة العامة وأعمال التشجير وزيادة مساحة المسطحات الخضراء ومبادرة المراقب المجتمعي.وعززت أمانة المنطقة أولويات أهدافها سعيًا نحو التكامل لدعم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية، وتحفيز المتطوعين لأداء دور محوري في تعزيز التنمية الاجتماعية ورفع مستوى جودة الحياة، إلى جانب اكتساب المتطوعين مهارات جديدة تُنمي قُدراتهم الذاتية وتساعدهم على التواصل الفعّال مع مختلف أفراد المجتمع، وكذلك العمل لزيادة نسبة المتطوعين، وتوسيع فُرص المشاركة وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وطرح مُبادرات ترتقي بالعمل التطوعي.وكانت أمانة منطقة جازان ، قد نفذت 460 فرصة تطوعية خلال العام الماضي 2022م ، شارك فيها 3262 متطوعًا ومتطوعة عبر 95,594 ساعة تطوعية، فيما أثمرت تلك الجهود عن تكريم الأمانة في ملتقى التطوع البلدي الأول 2022 الذي أقيم في مكة المكرمة في ديسمبر الماضي، على مستوى الأمانات في التطوع البلدي وعلى مستوى البلديات والمتطوعين، وكذلك الشركاء الداعمين.وتُتيح أمانة المنطقة فرصة التطوع في المبادرات البلدية في الأمانة والبلديات المرتبطة بها في محافظات منطقة جازان ، للراغبين من خلال حسابها الخاص بالتطوع في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بهدف تمكين المسؤولية الاجتماعية وبناء ثقافة العمل التطوعي .// انتهى //14:03ت م0054