أبها 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واستوزع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير من خلال مشروع إفطار الصائم في المحافظة والمراكز التابعة لها، أكثر من ( 1200) وجبة إفطار، يومياً في شهر رمضان المبارك.وأوضحت الجمعية أن المشروع يهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، لافتةً النظر إلى أنها أتاحت العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //14:04ت م0055