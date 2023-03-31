أبها 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسناقشت فعالية في "ملتقى دار أبها" ضمن مبادرة "أجاويد" - التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، دور الإعلام السياحي في المنطقة وإسهامه في تنشيط الحركة السياحية.وأشار الأكاديمي بجامعة الملك خالد أستاذ الإعلام المشارك الدكتور عبدالله آل مرعي إلى أساليب تطوير الإعلام السياحي ومهامه في رفع الوعي السياحي لدى المواطنين مما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية في كل الوجهات من قرى ومدن ومنتجعات، مبينًا أن الإعلام السياحي يعمل على التعريف يما يحتويه البلد من معالم سياحية سواء أكانت طبيعية أو أثرية تاريخية أو فندقية أو أي مظهر آخر وكل ما يصنف كمجال للجذب السياحي وذلك باستخدام كافة الوسائل الإعلامية والاتصالية المتطورة من أفلام وإعلانات قادرة على جذب السياح الأجانب ومواطني البلد.ولفت آل مرعي النظر إلى أن المؤتمرات السياحية تعد من الوسائل الإعلامية بالنسبة للشركات السياحية، حيث تقوم بعقد مؤتمر لمندوبين ورجال البيع ووكلاء السياحيين لديها والتابعين لها، وتعريفهم ببرامج السياحة الجديدة وشروطها.وأكد أن دور الإعلام السياحي أصبح مهماً مع توجه المملكة؛ لأن تكون منطقة عسير وجهة سياحية دائمة مما يتطلب تكثيف العمل وتطوير المنتجات الإعلامية بشكل يسهم في التعريف بالمنطقة وما تمتلكه من مناطق جذب على مدار العام.// انتهى //14:44ت م0059