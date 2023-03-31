أبها 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسانطلقت، الليلة الماضية، بمحافظة ظهران الجنوب الدورة الرمضانية التي ينظمها نادي العرين الرياضي، في عدد من الألعاب، ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد"، التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير.وأوضح رئيس النادي حسين محمد الوادعي أن الدوري الرمضاني هذا العام اشتمل على ألعاب كرة الطاولة والطائرة ورفع الاثقال والبلياردو والبلايستيشن والبلوت، مضيفًا أن المشاركة متاحة لجميع شرائح المجتمع حيث تم تجهيز صالات النادي لتفعيل هذه المبادرة ، بإشراف لجنة فنية وإدارية من منسوبي النادي.وقال إن البطولة تهدف إلى تفعيل الأنشطة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي بين الفرق والأفراد المشاركين، وشغل أوقات فراغ الشباب في ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلهم وتطويرهم، للاستفادة منهم.// انتهى //14:57ت م0061